Сын Мадуро назвал судебный процесс над отцом незаконным

МЕХИКО, 26 мар - РИА Новости. Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро депутат Николас Мадуро Герра назвал судебный процесс над своим отцом незаконным и противоправным, выступая на митинге в Каракасе.

"Венесуэла и мир поднимаются, чтобы возвысить самый мощный голос, который может иметь человек и общество, - это правда ... важно, чтобы (в этом участвовали - ред.) народы мира и каждая площадь Венесуэлы сегодня - не для того, чтобы вторить процессу, который в корне нелегитимен и незаконен. Нет. Это для того, чтобы воспользоваться сегодняшним моментом, когда у президента будет слушание", - заявил Мадуро на митинге, его выступление показало в своем блоге издание Alberto News

По словам депутата, несмотря на доминирование запада в СМИ, "правда и факты" всегда "смогут проскользнуть".

Ранее в четверг в Нью-Йорке прошло очередное заседание по делу Мадуро и его супруги Силии Флорес , обвиняемых в США в причастности к международному наркотрафику. Оно завершилось без определения даты начала процесса по существу.

Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.