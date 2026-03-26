Мадуро на суде в Нью-Йорке был без наручников

НЬЮ-ЙОРК, 26 мар – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на слушании дела против него в Нью-Йорке был без наручников, выглядел спокойным и сдержанным, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Мадуро был одет в тюремную одежду, его супруга Силия Флорес – тоже. Мадуро и Флорес не переговаривались между собой. При входе в зал суда лидер Венесуэлы улыбнулся адвокатам.

Венесуэльский президент в течение заседания также переговаривался с адвокатом. За время процесса он выглядел спокойным. Флорес – тоже.

Ряд СМИ при этом отмечает, что Мадуро был в кандалах.

Ранее в четверг суд в Нью-Йорке провел очередное заседание по делу Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.