Мадуро на суде в Нью-Йорке был без наручников
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на слушании дела против него в Нью-Йорке был без наручников, выглядел спокойным и сдержанным, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-26T22:06:00+03:00
https://ria.ru/20260326/maduro-2083146114.html
https://ria.ru/20260326/maduro-2083130742.html
НЬЮ-ЙОРК, 26 мар – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на слушании дела против него в Нью-Йорке был без наручников, выглядел спокойным и сдержанным, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Мадуро
был одет в тюремную одежду, его супруга Силия Флорес
– тоже. Мадуро и Флорес не переговаривались между собой. При входе в зал суда лидер Венесуэлы
улыбнулся адвокатам.
Венесуэльский президент в течение заседания также переговаривался с адвокатом. За время процесса он выглядел спокойным. Флорес – тоже.
Ряд СМИ при этом отмечает, что Мадуро был в кандалах.
Ранее в четверг суд в Нью-Йорке
провел очередное заседание по делу Мадуро и его супруги Силии Флорес.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп
заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Защита Мадуро и его супруги требует прекратить уголовное преследование, заявляя о нарушении конституционного права на выбор адвоката из-за блокировки американскими властями оплаты юридических услуг на основании санкций против Венесуэлы.