Мадуро выглядел похудевшим на суде в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 26 мар – РИА Новости. Венесуэльский президент Николас Мадуро на суде выглядел несколько похудевшим, передает корреспондент РИА Новости.
На прошедшем в четверг заседании суда Мадуро предстал несколько похудевшим – особенно в сравнении с первым слушанием в январе. Точно определить потерю веса было проблематично из-за мешковатой тюремной одежды.
Усы Мадуро оставил.
В четверг суд в Нью-Йорке провел очередное заседание по делу Мадуро и его супруги Силии Флорес.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
Защита Мадуро и его супруги требует прекратить уголовное преследование, заявляя о нарушении конституционного права на выбор адвоката из-за блокировки американскими властями оплаты юридических услуг на основании санкций против Венесуэлы.
