Мадуро выглядел похудевшим на суде в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 26 мар – РИА Новости. Венесуэльский президент Николас Мадуро на суде выглядел несколько похудевшим, передает корреспондент РИА Новости.

Защита Мадуро и его супруги требует прекратить уголовное преследование, заявляя о нарушении конституционного права на выбор адвоката из-за блокировки американскими властями оплаты юридических услуг на основании санкций против Венесуэлы.