Судья в США назвал дело против Мадуро необычным

НЬЮ-ЙОРК, 26 мар - РИА Новости. Судья Элвин Хеллерстайн назвал дело против венесуэльского президента Николаса Мадуро, рассматриваемое в суде в Нью-Йорке, необычным, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Защита Мадуро и его супруги требует прекратить уголовное преследование, заявляя о нарушении конституционного права на выбор адвоката из-за блокировки американскими властями оплаты юридических услуг на основании санкций против Венесуэлы.