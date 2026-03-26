Судья в США назвал дело против Мадуро необычным

НЬЮ-ЙОРК, 26 мар - РИА Новости. Судья Элвин Хеллерстайн назвал дело против венесуэльского президента Николаса Мадуро, рассматриваемое в суде в Нью-Йорке, необычным, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Это необычное дело", - заявил Хеллерстайн. Спустя несколько минут он вновь отметил, что процесс над Мадуро "за пределами обычного".
Ранее в четверг суд в Нью-Йорке провел очередное заседание по делу Мадуро и его супруги Силии Флорес.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Защита Мадуро и его супруги требует прекратить уголовное преследование, заявляя о нарушении конституционного права на выбор адвоката из-за блокировки американскими властями оплаты юридических услуг на основании санкций против Венесуэлы.