Судья в США отказался прекратить дело против Мадуро

НЬЮ-ЙОРК, 26 мар - РИА Новости. Судья в США отказался прекращать уголовное дело против президента Венесуэлы Николаса Мадуро на том основании, что власти Соединенных Штатов блокируют ему и его супруге доступ к государственным средствам страны для оплаты услуг адвокатов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Я не собираюсь закрывать это дело (на этом основании - ред.)", - сказал судья Элвин Хеллерстайн в ответ на требование защиты Мадуро снять обвинения в наркотрафике из-за невозможности оплатить адвокатов.

При этом судья подверг сомнению законность действий властей США , которые блокируют Николасу Мадуро и его супруге доступ к государственным средствам страны для оплаты услуг адвокатов.

Ранее в четверг Нью-Йорке началось очередное заседание по делу Мадуро и его супруги Силии Флорес

Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле , президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Защита Мадуро и его супруги требует прекратить уголовное преследование, заявляя о нарушении конституционного права на выбор адвоката из-за блокировки американскими властями оплаты юридических услуг на основании санкций против Венесуэлы.