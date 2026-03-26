Судья в США отказался прекратить дело против Мадуро
Судья в США отказался прекращать уголовное дело против президента Венесуэлы Николаса Мадуро на том основании, что власти Соединенных Штатов блокируют ему и его... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T19:42:00+03:00
2026-03-26T20:48:00+03:00
НЬЮ-ЙОРК, 26 мар - РИА Новости. Судья в США отказался прекращать уголовное дело против президента Венесуэлы Николаса Мадуро на том основании, что власти Соединенных Штатов блокируют ему и его супруге доступ к государственным средствам страны для оплаты услуг адвокатов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Я не собираюсь закрывать это дело (на этом основании - ред.)", - сказал судья Элвин Хеллерстайн в ответ на требование защиты Мадуро
снять обвинения в наркотрафике из-за невозможности оплатить адвокатов.
При этом судья подверг сомнению законность действий властей США
, которые блокируют Николасу Мадуро и его супруге доступ к государственным средствам страны для оплаты услуг адвокатов.
Ранее в четверг Нью-Йорке
началось очередное заседание по делу Мадуро и его супруги Силии Флорес
.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле
, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп
заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Защита Мадуро и его супруги требует прекратить уголовное преследование, заявляя о нарушении конституционного права на выбор адвоката из-за блокировки американскими властями оплаты юридических услуг на основании санкций против Венесуэлы.
В соответствующем ходатайстве подчеркивается, что обвиняемые не располагают личными средствами для оплаты защиты, в то время как отзыв Минфином США лицензий на прием платежей от венесуэльского правительства фактически лишил их возможности реализовать законное право на квалифицированную юридическую помощь за счет государственных средств.