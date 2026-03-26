В Нью-Йорке у суда выстроилась очередь на заседание по делу Мадуро

НЬЮ-ЙОРК, 26 мар - РИА Новости. Очередь из журналистов, людей, желающих попасть на второе заседание по делу похищенного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также участников акции в поддержку венесуэльского лидера выстроилась с раннего утра в четверг у федерального суда в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

По состоянию на 07.00 утра по местному времени (14.00 мск) у здания суда и вокруг него собрались около 200 человек. Там также находятся люди, предлагающие платные услуги по ожиданию в очереди - по их словам, час такой работы стоит 50 долларов.