В Нью-Йорке у суда выстроилась очередь на заседание по делу Мадуро

НЬЮ-ЙОРК, 26 мар - РИА Новости. Очередь из журналистов, людей, желающих попасть на второе заседание по делу похищенного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также участников акции в поддержку венесуэльского лидера выстроилась с раннего утра в четверг у федерального суда в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
По состоянию на 07.00 утра по местному времени (14.00 мск) у здания суда и вокруг него собрались около 200 человек. Там также находятся люди, предлагающие платные услуги по ожиданию в очереди - по их словам, час такой работы стоит 50 долларов.
Слушание пройдет в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка под председательством судьи Элвина Хеллерстайна. Начало заседания назначено на 11.00 по местному времени (18.00 мск).
Согласно сообщениям в соцсетях, на 08.00 по местному времени (15.00 мск) у суда также запланирована акция в поддержку Мадуро под лозунгом Free President Maduro ("Свободу президенту Мадуро").
Защита Мадуро и его супруги Силии Флорес при этом требует закрыть дело из-за блокировки американскими властями оплаты услуг их адвокатов.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
