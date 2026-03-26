Лукашенко заявил, что отношения Минска и КНДР переходят на новый этап - РИА Новости, 26.03.2026
07:34 26.03.2026
Лукашенко заявил, что отношения Минска и КНДР переходят на новый этап
Лукашенко заявил, что отношения Минска и КНДР переходят на новый этап - РИА Новости, 26.03.2026
Лукашенко заявил, что отношения Минска и КНДР переходят на новый этап
Отношения Белоруссии и КНДР переходят на принципиально новый этап, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T07:34:00+03:00
2026-03-26T07:34:00+03:00
в мире
белоруссия
кндр
минск
александр лукашенко
ким чен ын
белоруссия
кндр
минск
в мире, белоруссия, кндр, минск, александр лукашенко, ким чен ын
В мире, Белоруссия, КНДР, Минск, Александр Лукашенко, Ким Чен Ын
Лукашенко заявил, что отношения Минска и КНДР переходят на новый этап

Лукашенко: отношения Минска и КНДР переходят на новый этап

МИНСК, 26 мар - РИА Новости. Отношения Белоруссии и КНДР переходят на принципиально новый этап, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Дружественные отношения наших государств, которые зародились еще во времена Советского Союза, никогда не прерывались. Сегодня в результате всестороннего поступательного развития мы переходим на принципиально новый этап. С большим опозданием, но тем не менее переходим на новый этап", - сказал Лукашенко в Пхеньяне на переговорах с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном.
Глава белорусского государства отметил, что, невзирая на географическую отдаленность, белорусский и корейский народы сближают общие интересы - патриотизм, сохранение исторической памяти и глубокое уважение к старшему поколению.
"В современных реалиях глобальной трансформации, когда сильными мира сего открыто игнорируются и нарушаются нормы международного права, независимым странам необходимо взаимодействовать более тесно, консолидировать усилия, направленные на защиту своего суверенитета и улучшение благосостояния наших граждан", - добавил Лукашенко.
Белорусский президент отметил важность развития договорно-правовой базы между странами и планируемого подписания договора о дружбе и сотрудничестве. "Мы будем наращивать нашу договорно-правовую базу", - приводит его слова агентство Белта.
Президент обратил внимание на фундаментальный, по его словам, документ - договор о дружбе и сотрудничестве между Белоруссией и КНДР, в котором "четко и открыто изложены цели, принципы нашего взаимодействия, определены институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием главой Государственных дел
23 марта, 17:53
 
