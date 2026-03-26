Посольство России назвало пиратством планы Лондона захватывать суда

ЛОНДОН, 26 мар - РИА Новости. Посольство России в Лондоне назвало пиратством планы Великобритании захватывать торговые суда, связанные с Россией.

Ранее правительство Британии заявило, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями страны и следующих транзитом через ее территориальные воды. Кроме того, Лондон введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.

"Безрассудные заявления о намерениях атаковать российские торговые суда прямо свидетельствуют о стремлении к обострению и без того напряженной обстановки в сфере безопасности и международной торговли. Отрицать это невозможно. Не имеет значения, в какую правовую форму британское правительство пытается облечь эти акты пиратства. В их основе лежат противоречащие международному праву односторонние санкции", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что в первую очередь от таких действий пострадают страны, которые сейчас остро нуждаются в энергоносителях.