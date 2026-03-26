Стало известно, сколько "Локомотив" потратил на зарплаты в 2025 году
Затраты московского "Локомотива" на оплату труда в 2025 году составили 4,331 млрд рублей, следует из финансовой отчетности футбольного клуба, которая есть в... РИА Новости Спорт, 26.03.2026
https://ria.ru/20260322/rpl-2082289671.html
https://ria.ru/20260326/koloskov-2083000902.html
"Локомотив" в 2025 году потратил на зарплаты 4,33 млрд рублей
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Затраты московского "Локомотива" на оплату труда в 2025 году составили 4,331 млрд рублей, следует из финансовой отчетности футбольного клуба, которая есть в распоряжении РИА Новости.
Как следует из отчетности, расходы "Локомотива
" на оплату труда возросли — в 2024 году эта сумма составляла 3,455 млрд рублей, а в 2025-м на 875,6 млн рублей больше. В общей сложности расходы по обычным видам деятельности футбольного клуба увеличились на 1,299 млрд рублей (9,013 млрд в 2025-м против 7,714 млрд в 2024-м). При этом железнодорожники на протяжении указанного срока не получали государственной помощи, будь то бюджетные средства или бюджетные кредиты.
Что касается выручки "Локомотива", в 2025 году она составила 7,425 млрд рублей. Реклама и средства от спонсоров в этой сумме составили 5,982 млрд рублей. При этом 85% суммы приходится на контракт с генеральным спонсором клуба, ОАО "РЖД
", и составляет 5,084 млрд рублей. Годом ранее выручка от перевозчика составляла 84%.
В прошлом году доход "Локомотива" от продажи билетов составил 382,2 млн рублей (рост на 146,9 млн рублей по сравнению с 2024 годом). На продаже атрибутики клуб заработал 134,1 млн рублей (на 17,8 млн рублей больше, чем в 2024 году). Продажа прав на трансляции принесла железнодорожникам 829,6 млн рублей (рост на 62,45 млн рублей по сравнению с 2024 годом).
Чистый убыток "Локомотива" в 2025 году составил 859,43 млн рублей, что на 60,9 млн больше, чем годом ранее.
По итогам сезона-2024/25 "Локомотив" занял шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги
. В нынешнем розыгрыше чемпионата страны железнодорожники после 22 туров из 30 располагаются на третьей строчке, набрав 44 очка. Отставание от идущего первым "Краснодара
" составляет 5 очков.