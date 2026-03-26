Стало известно, сколько "Локомотив" потратил на зарплаты в 2025 году

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Затраты московского "Локомотива" на оплату труда в 2025 году составили 4,331 млрд рублей, следует из финансовой отчетности футбольного клуба, которая есть в распоряжении РИА Новости.

В прошлом году доход "Локомотива" от продажи билетов составил 382,2 млн рублей (рост на 146,9 млн рублей по сравнению с 2024 годом). На продаже атрибутики клуб заработал 134,1 млн рублей (на 17,8 млн рублей больше, чем в 2024 году). Продажа прав на трансляции принесла железнодорожникам 829,6 млн рублей (рост на 62,45 млн рублей по сравнению с 2024 годом).