Ливии нужна помощь России для расследования атаки на газовоз

БЕНГАЗИ, 26 мар - РИА Новости. Ливия не сможет самостоятельно расследовать инцидент с российским газовозом "Арктик Метагаз", ей потребуется помощь государств, обладающих возможностями мониторинга ситуации в Средиземном море, в том числе России, заявил РИА Новости председатель комитета по национальной безопасности Высшего госсовета Ливии Джамаль Абу Сахмейн.

"Ливия, как и другие страны бассейна Средиземного моря, не обладает всеми возможностями детального мониторинга. В то же время существуют крупные государства, располагающие такими возможностями и способные установить виновных и причины произошедшего, в том числе Россия, к которой относится это судно", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в момент происшествия судно не находилось в территориальных водах Ливии, а было в международных водах у ливийского побережья.

Ранее Ливийская национальная нефтегазовая корпорация (NOC) заявила о возможности взять под контроль последствия украинской атаки на газовоз России у берегов Ливии. СПГ-танкер будет отбуксирован в один из ее портов.