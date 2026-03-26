Ливии нужна помощь России для расследования атаки на газовоз - РИА Новости, 26.03.2026
03:09 26.03.2026
Ливии нужна помощь России для расследования атаки на газовоз
в мире
ливия
россия
средиземное море
мария захарова
Ливии нужна помощь России для расследования атаки на газовоз

Житель Бенгази с флагом Ливии. Архивное фото
БЕНГАЗИ, 26 мар - РИА Новости. Ливия не сможет самостоятельно расследовать инцидент с российским газовозом "Арктик Метагаз", ей потребуется помощь государств, обладающих возможностями мониторинга ситуации в Средиземном море, в том числе России, заявил РИА Новости председатель комитета по национальной безопасности Высшего госсовета Ливии Джамаль Абу Сахмейн.
Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован безэкипажными катерами Украины с побережья Ливии, в непосредственной близости от территориальных вод Мальты в Средиземном море.
Италия выразила надежду, что Ливия решит проблему газовоза Arctic Metagaz
20 марта, 15:03
"Ливия, как и другие страны бассейна Средиземного моря, не обладает всеми возможностями детального мониторинга. В то же время существуют крупные государства, располагающие такими возможностями и способные установить виновных и причины произошедшего, в том числе Россия, к которой относится это судно", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в момент происшествия судно не находилось в территориальных водах Ливии, а было в международных водах у ливийского побережья.
Ранее Ливийская национальная нефтегазовая корпорация (NOC) заявила о возможности взять под контроль последствия украинской атаки на газовоз России у берегов Ливии. СПГ-танкер будет отбуксирован в один из ее портов.
Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков.
МИД подтвердил готовность России содействовать урегулированию в Ливии
3 февраля, 13:10
 
В миреЛивияРоссияСредиземное мореМария Захарова
 
 
