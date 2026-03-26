Жительница Липецка получила условный срок из-за гибели ее детей при пожаре

ВОРОНЕЖ, 26 мар - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Липецка к 1 году 8 месяцам условно за смерть двух сыновей, которые, оставшись без присмотра, устроили пожар, сообщили в СУСК России по региону.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летней местной жительнице, признанной виновной в причинении смерти по неосторожности малолетним детям (ч. 3 ст. 109 УК РФ )… Виновной назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", — сообщило СУСК на платформе Мах

Следствие и суд выяснили, что женщина оставила в комнате общежития сыновей двух и трёх лет и отправилась в гости. Находясь без присмотра, дети подожгли лежащий на полу поролон, из-за чего начался пожар и задымление. Дверь в комнату была закрыта, поэтому мальчики не смогли выбежать, они скончались от угарного газа и ожогов.