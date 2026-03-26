https://ria.ru/20260326/lipetsk-2083101390.html
Жительница Липецка получила условный срок из-за гибели ее детей при пожаре
Суд приговорил жительницу Липецка к 1 году 8 месяцам условно за смерть двух сыновей, которые, оставшись без присмотра, устроили пожар, сообщили в СУСК России по РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T17:27:00+03:00
происшествия
россия
липецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ВОРОНЕЖ, 26 мар - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Липецка к 1 году 8 месяцам условно за смерть двух сыновей, которые, оставшись без присмотра, устроили пожар, сообщили в СУСК России по региону.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летней местной жительнице, признанной виновной в причинении смерти по неосторожности малолетним детям (ч. 3 ст. 109 УК РФ
)… Виновной назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", — сообщило СУСК на платформе Мах
.
Следствие и суд выяснили, что женщина оставила в комнате общежития сыновей двух и трёх лет и отправилась в гости. Находясь без присмотра, дети подожгли лежащий на полу поролон, из-за чего начался пожар и задымление. Дверь в комнату была закрыта, поэтому мальчики не смогли выбежать, они скончались от угарного газа и ожогов.
"Следствием доказано, что подсудимая проявила преступную небрежность, оставив малолетних без присмотра и обеспечив им свободный доступ к источнику огня, в то время как ранее имелись факты неосторожного обращения младшим мальчиком с огнём", — добавили в СУСК.