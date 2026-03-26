"Стабилизационные силы" на Украине были бы чистой оккупацией, заявил Лавров

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Появление на Украине неких "стабилизационных сил", о чем говорит президент Франции Эммануэль Макрон, было бы открытой оккупацией страны, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
"Сейчас говорят, что Украине Запад обещает "гарантии безопасности". Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно на эту тему с такой пылкой убежденностью говорил, что эти "гарантии" – одно из решений проблемы, включая размещение "стабилизационных сил" каких-то международных структур, что в конечном итоге будет чистой оккупацией", - сказал министр в интервью телекомпании France TV.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.