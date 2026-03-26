Россия не радуется удорожанию ее экспорта за счет чужих войн, заявил Лавров

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия не радуется, когда развязанные другими странами войны приводят к росту цен на экспортируемую ей продукцию, включая энергоносители, и Москва неизменно открыта к торговле с заинтересованными странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия всегда и независимо от чего-либо будет торговать с теми, кто в этом заинтересован.