23:18 26.03.2026
Россия не радуется удорожанию ее экспорта за счет чужих войн, заявил Лавров
Россия не радуется удорожанию ее экспорта за счет чужих войн, заявил Лавров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия не радуется, когда развязанные другими странами войны приводят к росту цен на экспортируемую ей продукцию, включая энергоносители, и Москва неизменно открыта к торговле с заинтересованными странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Никогда не радуемся, когда войны, развязанные другими людьми и государствами, приводят к изменениям на мировых рынках, в результате чего поднимаются цены на энергоносители и другие товары, которые Российская Федерация поставляет на экспорт", - сказал Лавров в интервью телекомпании France TV, отвечая на вопрос, имеет ли атака США и Израиля на Иран "положительный эффект для России с экономической точки зрения".
Лавров прокомментировал слова Трампа о безразличии к международному праву
Вчера, 22:53
Министр подчеркнул, что Россия всегда и независимо от чего-либо будет торговать с теми, кто в этом заинтересован.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что неизбежно отразилось на уровне экспорта и добычи нефти. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Лавров назвал цинизмом гордые слова США об убийствах руководителей Ирана
Вчера, 23:01
 
