Лавров оценил слова о неспровоцированных атаках Ирана в Персидском заливе

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что ему трудно разделить точку зрения о ведении Ираном неспровоцированных атак по объектам в арабских монархиях Персидского залива, когда первопричиной конфликта выступает агрессия США и Израиля против исламской республики.
В интервью телекомпании France TV он отметил, что арабские друзья России в последнее время стали говорить о двух конфликтах в регионе. С этой точки зрения, первый – война США и Израиля против Ирана, к которой эти арабские страны не имеют отношения, а второй – неспровоцированные, как они считают, нападения Ирана на объекты в арабских монархиях Персидского залива, описал этот взгляд Лавров.
"Мне трудно разделить такую логику, потому что первопричина – американо-израильская агрессия – всегда является ключом к урегулированию. Не зря вчера, 25 марта, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прежде всего США и Израиль прекратить войну и уже потом выразил надежду, что Иран не будет атаковать объекты на территории арабских государств", - сказал глава МИД России.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории.