Лавров оценил слова о неспровоцированных атаках Ирана в Персидском заливе

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что ему трудно разделить точку зрения о ведении Ираном неспровоцированных атак по объектам в арабских монархиях Персидского залива, когда первопричиной конфликта выступает агрессия США и Израиля против исламской республики.