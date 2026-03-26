Лавров призвал французских журналистов изучить подробно вопрос Бучи

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал французских журналистов подробно изучить ситуацию вокруг Бучи, подчеркнув, что Запад стремится всячески о ней забыть.
"Неужели это неинтересно любому нормальному журналисту? Призываю вас к тому, чтобы хотя бы изучить этот вопрос. Буча – это очень известный случай. Запад сейчас всячески пытается забыть про него. И журналисты, всегда славившиеся своей дотошностью, как в рот воды набрали", - сказал министр в ходе своего интервью телекомпании France TV.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче в Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском оборонном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
Вчера, 23:02