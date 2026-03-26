Лавров: Европа игнорирует экологическую угрозу от атаки на "Арктик Метагаз" - РИА Новости, 26.03.2026
23:08 26.03.2026
Лавров: Европа игнорирует экологическую угрозу от атаки на "Арктик Метагаз"
Лавров: Европа игнорирует экологическую угрозу от атаки на "Арктик Метагаз" - РИА Новости, 26.03.2026
Лавров: Европа игнорирует экологическую угрозу от атаки на "Арктик Метагаз"
Европейские страны отказываются говорить о том, что украинская атака на российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море потенциально грозит экологической РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T23:08:00+03:00
2026-03-26T23:08:00+03:00
в мире
средиземное море
россия
европа
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
сергей лавров
средиземное море
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, средиземное море, россия, европа, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), сергей лавров
В мире, Средиземное море, Россия, Европа, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Сергей Лавров
Лавров: Европа игнорирует экологическую угрозу от атаки на "Арктик Метагаз"

Лавров: Запад игнорирует экологическую угрозу от атаки Киева на "Арктик Метегаз"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Европейские страны отказываются говорить о том, что украинская атака на российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море потенциально грозит экологической катастрофой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Минтранс РФ 3 марта сообщил, что газовоз "Арктик Метагаз" был атакован безэкипажными катерами Украины с побережья Ливии, в непосредственной близости от территориальных вод Мальты в Средиземном море. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отмечала, что "Арктик Метагаз" получил значительные повреждения после атаки и находится в неконтролируемом дрейфе в южной части Средиземного моря.
"На танкере 140 тысяч тонн углеводородов. Это потенциальная экологическая катастрофа... Ни одна европейская страна не хочет об этом говорить вообще нигде. В ваших средствах массовой информации никто нигде не упомянул о случае с этим танкером, который был - еще раз скажу - подбит украинским безэкипажным катером", - сказал Лавров в интервью телекомпании France TV.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
В миреСредиземное мореРоссияЕвропаСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Сергей Лавров
 
 
