Танкеры с нефтью из России шли и без "разрешения" США, заявил Лавров

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Танкеры, с которых США якобы "разрешили" продавать российскую нефть, и так сами по себе шли в пункты своего назначения, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
"США в лице министра финансов или министра энергетики заявляют, что они "благосклонно разрешили" Российской Федерации продавать свою нефть, которая уже находится в море, в танкерах. Мол, пускай они месяц пользуются этой благосклонностью. На самом деле танкеры, находящиеся в море и идущие к пункту своего назначения, как двигались, так и двигаются", - сказал Лавров в интервью телекомпании France TV.