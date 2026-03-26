Лавров прокомментировал свитер с надписью "СССР" - РИА Новости, 26.03.2026
23:02 26.03.2026
Лавров прокомментировал свитер с надписью "СССР"
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя свитер с надписью "СССР", в котором прибыл на Аляску в 2025 году, отметил, что родился в Советском Союзе. РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T23:02:00+03:00
https://ria.ru/20260127/tramp-2070658373.html
https://ria.ru/20260305/lavrov-2078691014.html
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя свитер с надписью "СССР", в котором прибыл на Аляску в 2025 году, отметил, что родился в Советском Союзе.
В интервью телекомпании France TV у министра спросили, какое сообщение он хотел передать таким свитером.
Совместное фото Трампа и Путина на саммите на Аляске, размещенное в Белом доме - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным
27 января, 23:23
"Я родился в Советском Союзе. Какое сообщение хочет передать француз, когда вспоминает и почитает Марианну на баррикадах?", - сказал Лавров, отвечая на этот вопрос.
В ответ на слова журналиста о том, что министр якобы пытался передать какое-то послание, Лавров подчеркнул, что СССР - это история, как и Российская империя или Великая французская революция.
"Думаю, Вы не хотите мне сказать, что французскую революцию Вы имеете право вспоминать, а мы про свою историю должны забыть", - добавил Лавров.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Среди участников саммита был и глава МИД России Сергей Лавров, по прибытии одетый в упомянутый свитер с надписью "СССР".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Россия верна договоренностям, достигнутым на Аляске, заявил Лавров
5 марта, 11:42
 
