Лавров прокомментировал свитер с надписью "СССР"

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя свитер с надписью "СССР", в котором прибыл на Аляску в 2025 году, отметил, что родился в Советском Союзе.

"Думаю, Вы не хотите мне сказать, что французскую революцию Вы имеете право вспоминать, а мы про свою историю должны забыть", - добавил Лавров.