Лавров прокомментировал свитер с надписью "СССР"
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя свитер с надписью "СССР", в котором прибыл на Аляску в 2025 году, отметил, что родился в Советском Союзе. РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T23:02:00+03:00
Лавров прокомментировал свитер с надписью "СССР"
Лавров прокомментировал свитер с надписью "СССР", в котором прилетел на Аляске
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя свитер с надписью "СССР", в котором прибыл на Аляску в 2025 году, отметил, что родился в Советском Союзе.
В интервью телекомпании France TV
у министра спросили, какое сообщение он хотел передать таким свитером.
"Я родился в Советском Союзе. Какое сообщение хочет передать француз, когда вспоминает и почитает Марианну на баррикадах?", - сказал Лавров
, отвечая на этот вопрос.
В ответ на слова журналиста о том, что министр якобы пытался передать какое-то послание, Лавров подчеркнул, что СССР
- это история, как и Российская империя
или Великая французская революция.
"Думаю, Вы не хотите мне сказать, что французскую революцию Вы имеете право вспоминать, а мы про свою историю должны забыть", - добавил Лавров.
На Аляске
15 августа прошли переговоры президента России Владимира Путина
и его американского коллеги Дональда Трампа
. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине
и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Среди участников саммита был и глава МИД России Сергей Лавров, по прибытии одетый в упомянутый свитер с надписью "СССР".