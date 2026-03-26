23:00 26.03.2026 (обновлено: 23:18 26.03.2026)
Лавров рассказал, чем конфликт на Украине отличается от ситуации в Иране
Лавров рассказал, чем конфликт на Украине отличается от ситуации в Иране
Украина нарушила все возможные международные обязательства, что отличает ее ситуацию от положения Ирана, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 26.03.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украина нарушила все возможные международные обязательства, что отличает ее ситуацию от положения Ирана, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Исламская Республика Иран не нарушала каких-либо международных обязательств, в том числе в отношении иранской ядерной программы. <...> Украина нарушила все, что можно нарушить, вместе со своими западными покровителями", — сказал он в интервью телекомпании France TV.
Министр отметил, что ядерную сделку с Тегераном развалила американская сторона, а со стороны Ирана нареканий не было. В случае с Украиной Россия предупреждала, что Франция, Германия и другие страны Запада ведут ситуацию к кризису. Москва также предлагала в декабре 2021 года заключить с США и Североатлантическим альянсом договоры о гарантиях безопасности.
"Нам сказали, что это не наше дело и что Украина будет в НАТО", — подчеркнул Лавров.
Глава МИД добавил, что Европа хочет сохранить нацистский режим прямо на границе с Россией. Он напомнил о позиции Владимира Зеленского, который открыто говорит о том, что киевский режим не планирует ничего "отдавать", а также предлагает просто объявить перемирие по линии соприкосновения.
США и Израиль 28 февраля начали военную кампанию против Ирана. Тегеран в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.
