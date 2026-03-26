МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украина нарушила все возможные международные обязательства, что отличает ее ситуацию от положения Ирана, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Исламская Республика Иран не нарушала каких-либо международных обязательств, в том числе в отношении иранской ядерной программы. <...> Украина нарушила все, что можно нарушить, вместе со своими западными покровителями", — сказал он в интервью телекомпании France TV.
Министр отметил, что ядерную сделку с Тегераном развалила американская сторона, а со стороны Ирана нареканий не было. В случае с Украиной Россия предупреждала, что Франция, Германия и другие страны Запада ведут ситуацию к кризису. Москва также предлагала в декабре 2021 года заключить с США и Североатлантическим альянсом договоры о гарантиях безопасности.
"Нам сказали, что это не наше дело и что Украина будет в НАТО", — подчеркнул Лавров.
Глава МИД добавил, что Европа хочет сохранить нацистский режим прямо на границе с Россией. Он напомнил о позиции Владимира Зеленского, который открыто говорит о том, что киевский режим не планирует ничего "отдавать", а также предлагает просто объявить перемирие по линии соприкосновения.
США и Израиль 28 февраля начали военную кампанию против Ирана. Тегеран в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.