22:59 26.03.2026
Россия поставляла в Иран продукцию военного назначения, заявил Лавров
Россия поставляла в Иран продукцию военного назначения, заявил Лавров
Россия поставляла в Иран некоторую продукцию военного назначения, но не может согласиться с обвинениями в помощи разведданными, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 26.03.2026
В мире, Иран, Россия, США, Сергей Лавров, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лавров: Россия поставляла в Иран некоторую продукцию военного назначения

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия поставляла в Иран некоторую продукцию военного назначения, но не может согласиться с обвинениями в помощи разведданными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными", - сказал российский министр в интервью телекомпании France TV.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Атака на Иран посреди переговоров вызывает вопросы к США, заявил Лавров
