Атака на Иран посреди переговоров вызывает вопросы к США, заявил Лавров

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Повторная атака США на Иран посреди переговоров, начатая 28 февраля, не может не вызывать вопросы к переговорщикам, которые вели процесс с американской стороны, считает глава МИД России Сергей Лавров.
"Причем уже второй раз подряд агрессия против этой страны начинается в разгар переговоров. Об этом все говорят. Это не может не вызывать вопросов по отношению к американским переговорщикам, которые вели этот политико-дипломатический процесс", - сказал он в интервью телекомпании France TV.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории.
В июне Израиль при поддержке президента США Дональда Трампа напал на Иран перед запланированным раундом переговоров, а в феврале США и Израиль начали операцию уже после того, как были достигнуты предварительные соглашения по ядерному вопросу.