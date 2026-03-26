Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, как США подставили арабских союзников - РИА Новости, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/lavrov-2083158770.html
Лавров рассказал, как США подставили арабских союзников
Лавров рассказал, как США подставили арабских союзников - РИА Новости, 26.03.2026
Лавров рассказал, как США подставили арабских союзников
США подставили союзные им арабские страны Персидского залива, использовав базы на их территории для агрессии против Ирана, при этом сам Вашингтон вывел большую... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T22:56:00+03:00
2026-03-26T22:56:00+03:00
в мире
сша
иран
персидский залив
сергей лавров
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260326/lavrov-2083158215.html
сша
иран
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, персидский залив, сергей лавров, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Персидский залив, Сергей Лавров, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лавров рассказал, как США подставили арабских союзников

Лавров: США подставили арабских союзников, использовав их базы для атаки на Иран

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. США подставили союзные им арабские страны Персидского залива, использовав базы на их территории для агрессии против Ирана, при этом сам Вашингтон вывел большую часть своих военных оттуда, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Как отметил министр в интервью телекомпании France TV, любой человек, знакомый с военным делом, понимает, что военные базы США в регионе Персидского залива использовались для сбора и передачи разведданных, информации со спутников
"То, что эти базы сейчас подвергаются периодическим атакам, – последствия авантюры, начатой без каких-либо причин. Не зря американцы эвакуировали большую часть своих военнослужащих с этих баз. Это тоже показывает, что они знали, что произойдёт. Начиная агрессию, они подставили, подвели своих арабских союзников", - сказал Лавров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Лавров прокомментировал слова Трампа о безразличии к международному праву
Вчера, 22:53
 
В миреСШАИранПерсидский заливСергей ЛавровВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала