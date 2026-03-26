Лавров рассказал, как США подставили арабских союзников

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. США подставили союзные им арабские страны Персидского залива, использовав базы на их территории для агрессии против Ирана, при этом сам Вашингтон вывел большую часть своих военных оттуда, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Как отметил министр в интервью телекомпании France TV, любой человек, знакомый с военным делом, понимает, что военные базы США в регионе Персидского залива использовались для сбора и передачи разведданных, информации со спутников
"То, что эти базы сейчас подвергаются периодическим атакам, – последствия авантюры, начатой без каких-либо причин. Не зря американцы эвакуировали большую часть своих военнослужащих с этих баз. Это тоже показывает, что они знали, что произойдёт. Начиная агрессию, они подставили, подвели своих арабских союзников", - сказал Лавров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории.