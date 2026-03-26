Лавров предложил журналисту самому ответить на вопрос о Франции - РИА Новости, 26.03.2026
22:48 26.03.2026
Лавров предложил журналисту самому ответить на вопрос о Франции
Лавров предложил журналисту самому ответить на вопрос о Франции - РИА Новости, 26.03.2026
Лавров предложил журналисту самому ответить на вопрос о Франции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос французского журналиста о том, считает ли Москва противником Францию, предложил ему самому ответить... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T22:48:00+03:00
2026-03-26T22:48:00+03:00
россия
москва
франция
сергей лавров
россия
москва
франция
россия, москва, франция, сергей лавров
Россия, Москва, Франция, Сергей Лавров
Лавров предложил журналисту самому ответить на вопрос о Франции

Лавров предложил журналисту самому ответить, противник ли Франция для России

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос французского журналиста о том, считает ли Москва противником Францию, предложил ему самому ответить на данный вопрос.
"Если кто-то грозит нам "стратегическим поражением", – это кто: партнёр, противник? Вы это сами определите. Думаю, что для того, чтобы понять, о чём идет речь, достаточно фактов, которые за последние четыре года были в изобилии предъявлены в информационном пространстве", - сказал министр в интервью телекомпании France TV.
При этом Лавров напомнил, что на протяжении долгих лет Россия и Франция были партнерами.
"У нас даже есть соглашение о партнёрстве и сотрудничестве, которое было основой наших отношений. На базе этого соглашения была создана беспрецедентно разветвленная структура отношений", - рассказал министр.
Москва и Париж строили четыре общих пространства и в экономике, и в культурной сфере, и в сфере безопасности, добавил он.
По его словам, страны проводили специальные межотраслевые диалоги, два раза в год проводились встречи на уровне министров иностранных дел и глав государств.
"Всё это в одночасье было "обрублено" Европейским союзом, а Россия объявлена страной, которой нужно нанести "стратегическое поражение", - подытожил Лавров.
