СМИ: "Арсенал" интересуется грузинской звездой "ПСЖ" Кварацхелией

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лондонский "Арсенал" заинтересован в приобретении футболиста "Пари Сен-Жермен" и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии, сообщает The Independent.
По информации источника, "канониры" рассматривают вариант с покупкой 25-летнего вингера в рамках масштабного обновления состава, запланированного на летнее трансферное окно. Отмечается, что окружение игрока не исключает смены клубной прописки, но в "ПСЖ" намерены сохранить футболиста.
Руководство "Арсенала" намерено провести ряд продаж в рамках соблюдения требований финансового регламента Английской премьер-лиги (АПЛ), в клубе планируют уделить особое внимание усилению линии нападения. Помимо Кварацхелии, в сферу интересов "Арсенала" также входит аргентинский нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес, но вероятность его приобретения оценивается как низкая в связи с высокой трансферной стоимостью аргентинца.
Кварацхелии 25 лет. Он является воспитанником тбилисского "Динамо" и выступает в составе "ПСЖ" с лета 2025 года. На протяжении карьеры вингер представлял грузинский "Рустави", московский "Локомотив", казанский "Рубин", "Динамо" из Батуми и итальянский "Наполи". Также в активе футболиста 47 матчей и 20 голов за сборную Грузии.
В составе "Наполи" спортсмен дважды выиграл чемпионат Италии, вместе с "ПСЖ" он стал чемпионом Франции, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка Франции, Суперкубка страны и Суперкубка УЕФА. В качестве футболиста "Локомотива" Кварацхелия завоевал Кубок России в сезоне-2018/19 и стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).
