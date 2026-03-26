Рейтинг@Mail.ru
СМИ: "Арсенал" интересуется грузинской звездой "ПСЖ" Кварацхелией - РИА Новости Спорт, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:59 26.03.2026 (обновлено: 11:29 26.03.2026)
СМИ: "Арсенал" интересуется грузинской звездой "ПСЖ" Кварацхелией
Лондонский "Арсенал" заинтересован в приобретении футболиста "Пари Сен-Жермен" и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии, сообщает The Independent. РИА Новости Спорт, 26.03.2026
2026-03-26T10:59:00+03:00
2026-03-26T11:29:00+03:00
футбол
грузия
франция
батуми
спорт
хулиан альварес
хвича кварацхелия
арсенал (лондон)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998094323_74:0:2860:1567_1920x0_80_0_0_a93b250226a58305bac1b869834d491c.jpg
https://ria.ru/20260325/kvaratskheliya-2082734468.html
грузия
франция
батуми
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998094323_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_3c201dfc492f94c4e61599ee03f15d95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Футбол, Грузия, Франция, Батуми, Спорт, Хулиан Альварес, Хвича Кварацхелия, Арсенал (Лондон), Динамо Москва, Локомотив (Москва), Английская премьер-лига (АПЛ), Серия А (чемпионат Италии по футболу), Лига чемпионов УЕФА
© Franco Arland/Getty ImagesХвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© Franco Arland/Getty Images
Хвича Кварацхелия. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лондонский "Арсенал" заинтересован в приобретении футболиста "Пари Сен-Жермен" и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии, сообщает The Independent.
По информации источника, "канониры" рассматривают вариант с покупкой 25-летнего вингера в рамках масштабного обновления состава, запланированного на летнее трансферное окно. Отмечается, что окружение игрока не исключает смены клубной прописки, но в "ПСЖ" намерены сохранить футболиста.
Руководство "Арсенала" намерено провести ряд продаж в рамках соблюдения требований финансового регламента Английской премьер-лиги (АПЛ), в клубе планируют уделить особое внимание усилению линии нападения. Помимо Кварацхелии, в сферу интересов "Арсенала" также входит аргентинский нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес, но вероятность его приобретения оценивается как низкая в связи с высокой трансферной стоимостью аргентинца.
Кварацхелии 25 лет. Он является воспитанником тбилисского "Динамо" и выступает в составе "ПСЖ" с лета 2025 года. На протяжении карьеры вингер представлял грузинский "Рустави", московский "Локомотив", казанский "Рубин", "Динамо" из Батуми и итальянский "Наполи". Также в активе футболиста 47 матчей и 20 голов за сборную Грузии.
В составе "Наполи" спортсмен дважды выиграл чемпионат Италии, вместе с "ПСЖ" он стал чемпионом Франции, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка Франции, Суперкубка страны и Суперкубка УЕФА. В качестве футболиста "Локомотива" Кварацхелия завоевал Кубок России в сезоне-2018/19 и стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).
ФутболГрузияФранцияБатумиСпортХулиан АльваресХвича КварацхелияАрсенал (Лондон)Динамо МоскваЛокомотив (Москва)АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Серия А (чемпионат Италии по футболу)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Тиафо
    Я. Синнер
    22
    66
  • Футбол
    Завершен
    Грузия
    Израиль
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Украина
    Швеция
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Анадолу Эфес
    82
    71
  • Футбол
    Завершен
    Италия
    Северная Ирландия
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бразилия
    Франция
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала