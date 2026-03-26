https://ria.ru/20260326/kuvejt-2082959553.html
В Кувейте задержали шесть человек по подозрению в подготовке теракта
Силы безопасности Кувейта задержали шесть человек по подозрению в подготовке убийства руководства государства, сообщило министерство внутренних дел эмирата в... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T01:25:00+03:00
в мире
кувейт
иран
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150156/21/1501562191_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_3b747a75e7e0c7217606335f2066c8e2.jpg
https://ria.ru/20260325/bpla-2082741299.html
кувейт
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150156/21/1501562191_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_635d2f772a9b8ca42e706c5fb4ff5795.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ДОХА, 26 мар - РИА Новости. Силы безопасности Кувейта задержали шесть человек по подозрению в подготовке убийства руководства государства, сообщило министерство внутренних дел эмирата в социальной сети Х.
"Благодаря тщательному наблюдению служб безопасности был предотвращен террористический заговор и задержана сеть террористов, состоящая из пяти подданных Кувейта
и одного иностранного гражданина, лишенного гражданства", - уточнило МВД.
Кроме того, по данным правоохранителей, были установлены личности еще четырнадцати подозреваемых, находящихся на свободе за границей, в числе которых два гражданина Ирана
и два ливанца. По их данным, была установлена их связь с организацией "Хезболла
".
"Сеть планировала убийства видных деятелей и лидеров государства, а также вербовала лиц для осуществления этих операций", - добавили в министерстве.
Как сообщило МВД, подозреваемые признались в "шпионаже и вступлении в террористическую организацию, подготовке убийств видных деятелей и лидеров государства, а также в прохождении углубленной военной подготовки за границей у членов и лидеров террористической организации".