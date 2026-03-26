В Кувейте задержали шесть человек по подозрению в подготовке теракта

ДОХА, 26 мар - РИА Новости. Силы безопасности Кувейта задержали шесть человек по подозрению в подготовке убийства руководства государства, сообщило министерство внутренних дел эмирата в социальной сети Х.

"Благодаря тщательному наблюдению служб безопасности был предотвращен террористический заговор и задержана сеть террористов, состоящая из пяти подданных Кувейта и одного иностранного гражданина, лишенного гражданства", - уточнило МВД.

Кроме того, по данным правоохранителей, были установлены личности еще четырнадцати подозреваемых, находящихся на свободе за границей, в числе которых два гражданина Ирана и два ливанца. По их данным, была установлена ​​их связь с организацией " Хезболла ".

"Сеть планировала убийства видных деятелей и лидеров государства, а также вербовала лиц для осуществления этих операций", - добавили в министерстве.