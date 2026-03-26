Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/kuvejt-2082959553.html
В Кувейте задержали шесть человек по подозрению в подготовке теракта
В Кувейте задержали шесть человек по подозрению в подготовке теракта
Силы безопасности Кувейта задержали шесть человек по подозрению в подготовке убийства руководства государства, сообщило министерство внутренних дел эмирата в... РИА Новости, 26.03.2026
в мире
кувейт
иран
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150156/21/1501562191_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_3b747a75e7e0c7217606335f2066c8e2.jpg
https://ria.ru/20260325/bpla-2082741299.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150156/21/1501562191_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_635d2f772a9b8ca42e706c5fb4ff5795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Кувейт, Иран, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт
Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 26 мар - РИА Новости. Силы безопасности Кувейта задержали шесть человек по подозрению в подготовке убийства руководства государства, сообщило министерство внутренних дел эмирата в социальной сети Х.
"Благодаря тщательному наблюдению служб безопасности был предотвращен террористический заговор и задержана сеть террористов, состоящая из пяти подданных Кувейта и одного иностранного гражданина, лишенного гражданства", - уточнило МВД.
Кроме того, по данным правоохранителей, были установлены личности еще четырнадцати подозреваемых, находящихся на свободе за границей, в числе которых два гражданина Ирана и два ливанца. По их данным, была установлена ​​их связь с организацией "Хезболла".
"Сеть планировала убийства видных деятелей и лидеров государства, а также вербовала лиц для осуществления этих операций", - добавили в министерстве.
Как сообщило МВД, подозреваемые признались в "шпионаже и вступлении в террористическую организацию, подготовке убийств видных деятелей и лидеров государства, а также в прохождении углубленной военной подготовки за границей у членов и лидеров террористической организации".
Дым после удара беспилотника над международным аэропортом Кувейта - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Кувейт сообщил об атаке БПЛА на топливный бак в международном аэропорту
Вчера, 02:35
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала