В России самые низкие цены на курицу среди стран "Большой двадцатки" - РИА Новости, 26.03.2026
06:37 26.03.2026
В России самые низкие цены на курицу среди стран "Большой двадцатки"
В России самые низкие цены на курицу среди стран "Большой двадцатки"

© iStock.com / fotekНарезка филе курицы
Нарезка филе курицы. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия среди стран "Большой двадцатки" занимает первое место по доступности куриного мяса, вслед за ней по стоимости этого продукта располагаются Индия и Индонезия, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
Так, 1 килограмм куриного мяса в России стоит 230,9 рубля. Чуть дороже его можно купить в Индии - 243,5 рубля и в Индонезии - 269,8 рубля. Недалеко по стоимости от них ушел и Китай - 287,6 рубля. Топ-5 замкнула Бразилия, где курицу можно в среднем найти за 347,8 рубля.
Куриные яйца в продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Россия вошла в пятерку стран с самыми низкими ценами на яйца
10 октября 2025, 04:07
Примерно одинаковые цены на куриное мясо в Турции (406,4 рубля) и ЮАР (417,4 рубля). Уже выше стоимость в Японии (551,4 рубля), Аргентине (627 рублей) и Саудовской Аравии (688,9 рубля).
Более 700 рублей за килограмм курятины придется отдать в Южной Корее (702,5 рубля), Мексике (733 рубля), Великобритании (760,1 рубля) и Австралии (773,7 рубля).
Пятерку стран G20 с самыми высокими ценами на курицу составляют Франция (1208,1 рубля), Германия (1085,9 рубля), Италия (1078,3 рубля), США (1041 рубль) и Канада (1033,3 рубля).
Зрители в кинотеатре во время просмотра фильма в формате 3D - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Россия вошла в пятерку стран с самыми низкими ценами на билеты в кино
22 марта, 06:40
 
