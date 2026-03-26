На Кубани досрочно прекратили полномочия депутата заксобрания

КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Законодательное собрание Краснодарского края досрочно прекратило полномочия депутата заксобрания Александра Карпенко, фигурировавшего в деле экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского, сообщил спикер краевого заксобрания Юрий Бурлачко.
"С учетом письменного заявления Александра Николаевича Карпенко о непринятии им мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов и досрочном прекращении полномочий депутата законодательного собрания Краснодарского края, законодательное собрание Краснодарского края постановляет считать досрочно прекращенными полномочия депутата Законодательного собрания Краснодарского края 7-го созыва Карпенко Александра Николаевича 26 марта 2026 года", - огласил решение Бурлачко в ходе пленарной сессии.
Согласно решению, Карпенко исключен из состава постоянного комитета законодательного собрания по финансово-бюджетной налоговой и экономической политике, предпринимательству и финансовому рынку.