МАК назвал причину катастрофы вертолета Ка-226 в Дагестане

Сотрудник СК РФ работают на месте крушения вертолета Ка-226 в поселке Ачи-Су в республике Дагестан. Архивное фото

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Причиной катастрофы вертолета Ка-226, произошедшей в Дагестане в ноябре 2025 года, стали действия пилота, не имеющего профессиональной подготовки и навыков пилотирования, говорится в окончательном Причиной катастрофы вертолета Ка-226, произошедшей в Дагестане в ноябре 2025 года, стали действия пилота, не имеющего профессиональной подготовки и навыков пилотирования, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"Авиационное происшествие явилось следствием сочетания следующих факторов: выполнение КВС (командиром воздушного судна - ред.) полетов без соответствующей профессиональной подготовки, необходимой для самостоятельного управления воздушным судном... отсутствие у КВС навыков в пилотировании вертолета", - сообщается в отчете.

Катастрофа произошла при выполнении посадки на площадку, подобранную с воздуха. В ходе посадки вертолет ударился хвостом о грунтовую насыпь, потерял управляемость и столкнулся с землей.

Также фактором послужило отсутствие в воздушном законодательстве требований к собственникам гражданских воздушных судов, не имеющих сертификата эскплуатанта, по проверке свидетельства пилота, отмечено в отчете.