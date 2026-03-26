МАК назвал причину катастрофы вертолета Ка-226 в Дагестане
Причиной катастрофы вертолета Ка-226, произошедшей в Дагестане в ноябре 2025 года, стали действия пилота, не имеющего профессиональной подготовки и навыков... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T11:44:00+03:00
МАК: крушение Ка-226 в Дагестане произошло из-за неподготовленного пилота
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Причиной катастрофы вертолета Ка-226, произошедшей в Дагестане в ноябре 2025 года, стали действия пилота, не имеющего профессиональной подготовки и навыков пилотирования, говорится в окончательном отчете
Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
"Авиационное происшествие явилось следствием сочетания следующих факторов: выполнение КВС (командиром воздушного судна - ред.) полетов без соответствующей профессиональной подготовки, необходимой для самостоятельного управления воздушным судном... отсутствие у КВС навыков в пилотировании вертолета", - сообщается в отчете.
Катастрофа произошла при выполнении посадки на площадку, подобранную с воздуха. В ходе посадки вертолет ударился хвостом о грунтовую насыпь, потерял управляемость и столкнулся с землей.
Также фактором послужило отсутствие в воздушном законодательстве требований к собственникам гражданских воздушных судов, не имеющих сертификата эскплуатанта, по проверке свидетельства пилота, отмечено в отчете.
Комитет рекомендовал авиационным властям России
выпустить рекомендацию владельцам воздушных судов по проверке эксплуатационной документации, а также рассмотреть вопрос о нормативном закреплении требований к не имеющим сертификата собственникам гражданских воздушных судов проверять свидетельство пилота.