"Заманили к себе". Что не так в деле о жестоком убийстве девочки в Удмуртии - РИА Новости, 26.03.2026
08:00 26.03.2026 (обновлено: 08:02 26.03.2026)
"Заманили к себе". Что не так в деле о жестоком убийстве девочки в Удмуртии
"Труп провезли через весь поселок и спрятали в гараже" — удмуртские следователи расследуют зверское убийство 13-летней школьницы в поселке Кез. Подозреваемого... РИА Новости, 26.03.2026
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
"Заманили к себе". Что не так в деле о жестоком убийстве девочки в Удмуртии

СК расследует уголовное дело об убийстве 13-летней девочки в Удмуртии

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. "Труп провезли через весь поселок и спрятали в гараже" — удмуртские следователи расследуют зверское убийство 13-летней школьницы в поселке Кез. Подозреваемого уже задержали, однако родные погибшей считают, что у него была соучастница. СК России пока ограничивается проверкой. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах преступления.

Последний звонок

Днем 14 марта семиклассница Светлана (имена несовершеннолетних изменены) не вернулась домой после уроков. Родители позвонили в школу, затем стали обходить подруг дочери. Те ничего не знали.
"Шестнадцатилетняя Регина тоже так сказала, — говорит дядя Светланы Артем. — Она вообще заявила, что давно с ней не виделась. Родители племянницы еще полгода назад запретили ей общаться с этой девочкой, потому что у нее было много приводов в полицию, да и вообще довольно проблемное поведение".
Вечером обратились в полицию. Оперативники еще раз опросили подруг Светы и заметили, что Регина нервничает.
"Тело Светы обнаружили в гараже родителей Регины, — продолжает Артем. — Ее убили несколькими ударами ножа. Причем, когда следователи осматривали помещение, хозяева, как мне показалось, вели себя довольно спокойно. Не паниковали, не удивлялись. Такое чувство, что они все знали".

Замытые следы

Вскоре задержали 18-летнего приятеля Регины Степана Р. Он сознался в преступлении, однако объяснить мотивы внятно не смог. На следующий день ему предъявили обвинение по статье "Убийство малолетнего" и по решению суда на ближайшие два месяца отправили в СИЗО.
Известно, что подозреваемый нигде не учился и не работал. Любил выпить и отличался трусливым характером, но был смелым по отношению к заведомо слабым. Раньше жил с родителями, однако недавно снял квартиру на улице Пушкина, где поселился вместе с Региной. Там и совершил убийство — пьяным.
"Я ее повернул и нанес несколько ударов правой рукой, — рассказывал на следственном эксперименте обвиняемый. — Девочка упала. Я надел не нее штаны с вешалки и кроссовки, взял пододеяльник и засунул туда, после чего мы начали мыть пол тряпками и футболками".
Каким образом девочка попала в квартиру молодого человека, оперативники пока не раскрывают. По словам родных, накануне Света переписывалась с Региной и та могла ее туда пригласить. Так это или нет, сейчас выясняют.
Жестокое убийство шокировало не только жителей поселка с населением в десять тысяч человек, где каждый на виду, но и всю республику. Особенно людей потрясло хладнокровие, с которым парочка избавлялась от трупа: по словам местных, в гараж тело перевезли на такси.
Укрывательство или соучастие

При этом Регина остается на свободе и спокойно разгуливает по улицам. Следователи уверяют, что проводят проверку, после завершения которой могут привлечь девушку по статье 316 УК России "Укрывательство преступления".
"Мы добиваемся, чтобы к уголовной ответственности привлекли всех соучастников, — подчеркивает Артем. — Поскольку Регина помогала избавиться от тела, замывала пятна крови, а потом еще пыталась ввести родителей Светы в заблуждение, мы считаем, что это не укрывательство, а прямое соучастие в убийстве. И она должна ответить по закону".
Расследование продолжается. Оперативники уточняют обстоятельства преступления, в том числе "причины и условия, способствовавшие его совершению". Дело находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина, а также главы республиканского управления ведомства.
Если вину Степана докажут в суде, ему грозит срок вплоть до пожизненного. Регина же в случае привлечения ее к уголовной ответственности может отправиться за решетку на два года.
Светлану похоронили несколько дней назад. Проститься с ней пришли многие: одноклассники, знакомые, соседи. Она была дружелюбной, веселой и ласковой, говорят в поселке. Любила животных, хотела учиться на ветеринара. В семье жили кролик, морская свинка и две кошки.
Никто из родных Регины и Степана не предложил родителям девочки никакой помощи, не принес соболезнований или извинений.
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
