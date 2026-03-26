Костин пошутил об изменении ключевой ставки

https://ria.ru/20260326/kostin-2083003700.html
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что проще угадать погоду, чем ключевую ставку Центробанка. РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T12:55:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883578941_0:0:1800:1012_1920x0_80_0_0_47d6d8965d341baa4155692b0aaa8ee9.jpg
https://ria.ru/20260324/nabiullina-2082678103.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883578941_0:0:1602:1201_1920x0_80_0_0_567761fc1447424dfd7bd82ad2efc2f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Глава ВТБ Костин: проще угадать погоду, чем ключевую ставку
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что проще угадать погоду, чем ключевую ставку Центробанка.
"Я ставку перестал прогнозировать, я перешел на погоду — проще угадать", — сказал он в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей
.
По мнению Костина, если к концу года ставка снизится до 12 процентов, это "хорошо будет".
На заседании 20 марта ЦБ ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 15 процентов годовых. Снижение продолжается с июня 2025-го, после того как ставка более семи месяцев продержалась на рекордном уровне 21 процент.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Неделю российского бизнеса. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.