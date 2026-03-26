Уволенный за коррупцию глава района Дагестана оказался братом миллиардера

МАХАЧКАЛА, 26 мар - РИА Новости. Глава Рутульского района Дагестана Дауд Сулейманов, полномочия которого Верховный суд республики досрочно прекратил из-за коррупционных нарушений, является братом арестованного миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщил РИА Новости источник в органах власти республики.
Ранее прокуратура Дагестана сообщила, что апелляционная инстанция Верховного суда республики постановила досрочно прекратить полномочия главы Рутульского района в связи с утратой доверия. Основанием для этого стали выявленные прокуратурой нарушения антикоррупционного законодательства, например, чиновник входил в состав учредителей коммерческой организации.
"Дауд Сулейманов – старший брат предпринимателя Ибрагима Сулейманова", – сказал собеседник агентства.
Эту информацию РИА Новости подтвердил также общественный деятель, председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.
Дауд Сулейманов был главой района в 2005-2016 года. В 2021-м его избрали депутатом парламента республики, а в октябре 2023 года он вновь возглавил Рутульский район.
Ибрагим Сулейманов в начале октября 2025 года был арестован Басманным судом Москвы, его обвиняют в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Предпринимателю вменяют причастность к убийству в январе 1999 года председателя профсоюзного комитета работников наземных служб авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова и к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Также ему предъявлено обвинение в покушении на убийство в 2021 году адвоката Ильи Перегудова.