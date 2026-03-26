Военкор Анна Прокофьева получила награду СЖР посмертно
Военный корреспондент "Первого канала" Анна Прокофьева посмертно получила премию "Золотое перо России" в номинации "За храбрость при исполнении служебного долга". РИА Новости, 26.03.2026
Военкор Анна Прокофьева получила награду СЖР "За храбрость" посмертно
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Военный корреспондент "Первого канала" Анна Прокофьева посмертно получила премию "Золотое перо России" в номинации "За храбрость при исполнении служебного долга", передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в Москве
в Центральном доме Российской армии проходит ежегодная церемония вручения премии "Золотое перо России", учрежденной Союзом журналистов России
.
Награду родителям Прокофьевой
вручил герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный
.
"Мы хотим выразить большую признательность Союзу журналистов за то, как вы оценили труд Ани. За память. Анютка с 2022 года сразу решила, что будет на передовой… Быть воином - жить вечно", - сказала мама Анны.
Прокофьева трагически погибла 26 марта 2025 года, отправляясь на очередную задачу с морпехами. УАЗ
, в котором находилась съемочная группа с сопровождающими, подорвался в семи километрах от села Забужевка Курской области
на взрывном устройстве, заложенном ВСУ
. Анна скончалась от полученных ранений.
Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с "Первым каналом".