21:02 26.03.2026
Военкор Анна Прокофьева получила награду СЖР посмертно
Военный корреспондент "Первого канала" Анна Прокофьева посмертно получила премию "Золотое перо России" в номинации "За храбрость при исполнении служебного... РИА Новости, 26.03.2026
анна прокофьева
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Военный корреспондент "Первого канала" Анна Прокофьева посмертно получила премию "Золотое перо России" в номинации "За храбрость при исполнении служебного долга", передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в Москве в Центральном доме Российской армии проходит ежегодная церемония вручения премии "Золотое перо России", учрежденной Союзом журналистов России.
Награду родителям Прокофьевой вручил герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный.
"Мы хотим выразить большую признательность Союзу журналистов за то, как вы оценили труд Ани. За память. Анютка с 2022 года сразу решила, что будет на передовой… Быть воином - жить вечно", - сказала мама Анны.
Прокофьева трагически погибла 26 марта 2025 года, отправляясь на очередную задачу с морпехами. УАЗ, в котором находилась съемочная группа с сопровождающими, подорвался в семи километрах от села Забужевка Курской области на взрывном устройстве, заложенном ВСУ. Анна скончалась от полученных ранений.
Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с "Первым каналом".
