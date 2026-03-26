17:22 26.03.2026
Южная Корея подняла потолок цен на топливо, пишут СМИ
Южная Корея подняла потолок цен на топливо, пишут СМИ
Южная Корея подняла потолок цен на топливо, пишут СМИ

Yonhap: Южная Корея подняла потолок цен на топливо из-за роста мировых цен

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти Республики Корея подняли ранее установленный потолок цен на топливо из-за продолжающегося роста цен на энергоносители по всему миру на фоне ближневосточного конфликта и фактического закрытия Ормузского пролива, передает агентство Рёнхап.
Ранее, 13 марта, власти Республики Корея ввели по всей стране потолок цен на топливо, чтобы стабилизировать цены, взлетевшие сразу после начала атак США и Израиля по Ирану. Максимальная цена для поставляющих топливо нефтеперерабатывающих компаний тогда была установлена на уровне 1724 воны (около 1,17 доллара США) за литр обычного бензина, 1713 вон (примерно 1,16 доллара) за литр автомобильного дизельного топлива и 1320 вон (0,89 доллара) за литр керосина.
"Война пришла к нам". Как иранская операция отразилась на жизни американцев
23 марта, 08:00
"Министерство промышленности и торговли 26 марта представило второй план введения верхнего предела цен на нефть (и другие виды топлива - ред.) на заседании рабочей группы глав профильных ведомств по особому регулированию потребительских цен, которая прошла в здании правительства в Сеуле", - говорится в материале агентства. Как отмечается, новый потолок цен начнет действовать с 00.00 в пятницу по местному времени (18.00 четверга мск).
В соответствии с обновленными мерами, новый потолок цен для поставляющих топливо местным АЗС нефтеперерабатывающих компаний установится на уровне 1934 воны (около 1,29 доллара) за литр бензина, 1923 воны (1,28 доллара) за литр дизеля и 1530 вон (1,02 доллара) за литр керосина. При этом новый верхний предел будет действовать в течение следующих двух недель, после чего его планируется вновь пересмотреть.
По словам замминистра промышленности и торговли Ян Ки Ука, сложно предугадать, каких конкретно значений достигнут финальные цены на различные виды топлива для потребителей на АЗС, но, как ожидается, они должны превысить отметку в две тысячи вон (примерно 1,3 доллара) за литр. В то же время, согласно оценкам властей, потолок позволит снизить цены на 200 (0,1 доллара) и 500 вон (0,3 доллара) для бензина и для дизеля и керосина соответственно.
Ян Ки Ук также отметил, что правительство планирует пристально следить за тем, насколько быстро местные заправочные станции будут поднимать цены на топливо после корректировки ограничительных мер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
СМИ: США изучают последствия цены на нефть в $200 из-за ситуации с Ираном
Вчера, 03:42
 
