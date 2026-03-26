Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол
 
14:05 26.03.2026 (обновлено: 14:40 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/kontrakt-2083046404.html
УНИКС подписал контракт с бывшим игроком НБА
2026-03-26T14:05:00+03:00
2026-03-26T14:40:00+03:00
баскетбол
спорт
уникс
милуоки бакс
евролига
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2083045917_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9657897c39eaf1c3c7811415d7d6ad1c.jpg
https://ria.ru/20260326/nba-2082980054.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2083045917_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_523b865ed1cf6760249f660d2805225c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© AP Photo / Brandon Dill — Ксавьер Манфорд
Ксавьер Манфорд. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Казанский клуб баскетбольной Единой лиги ВТБ УНИКС объявил на своем сайте о подписании контракта с защитником Ксавьером Манфордом, имеющим опыт выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Евролиге.
Соглашение с 33-летним американцем рассчитано до конца текущего сезона.
Манфорд провел в НБА в общей сложности 24 матча за "Мемфис Гриззлис" и "Милуоки Бакс" с 2016 по 2018 год. На клубном уровне также выступал за испанскую "Барселону", китайский "Фуцзянь Сюньсин", австралийский "Мельбурн Феникс", турецкий "Бурсаспор", итальянский клуб "Рейер Венеция", тель-авивский "Хапоэль".
Текущий сезон баскетболист начинал в холонском "Хапоэле". Его средняя статистика в 11 матчах Лиги чемпионов FIBA нынешнего сезона составила 13,7 очка при 48% реализации трехочковых, 3,5 подбора и 3,4 передачи.
Джамал Мюррей (на переднем плане) - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Вчера, 08:49
 
БаскетболСпортУНИКСМилуоки БаксЕвролигаНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Тиафо
    Я. Синнер
    22
    66
  • Футбол
    Завершен
    Грузия
    Израиль
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Украина
    Швеция
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Анадолу Эфес
    82
    71
  • Футбол
    Завершен
    Италия
    Северная Ирландия
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бразилия
    Франция
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала