В Иране считают, что от 600 до 800 американцев погибли в ходе конфликта

ТЕГЕРАН, 26 мар - РИА Новости. От 600 до 800 американцев, по оценке Ирана, погибли в ходе эскалации конфликта, пострадавших - около пяти тысяч человек, заявил официальный представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи.

"Я озвучу лишь минимальные данные, если скажу, что американцы потеряли убитыми от 600 до 800, ранеными они потеряли практически пять тысяч человек", - с таким утверждением Шекарчи выступил в эфире иранского телевидения.

Он также утверждает, что к настоящему моменту были уничтожены 17 американских "баз" в регионе, а американская армия оказалась "бумажным тигром".