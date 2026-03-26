Эксперты из США и Европы выступят на конференции "ТОЛК-2026" - РИА Новости, 26.03.2026
17:56 26.03.2026
Эксперты из США и Европы выступят на конференции "ТОЛК-2026"
Эксперты из США и Европы выступят на конференции "ТОЛК-2026" - РИА Новости, 26.03.2026
Эксперты из США и Европы выступят на конференции "ТОЛК-2026"
На форуме-интенсиве "ТОЛК-2026", который пройдет с 1 по 4 апреля, выступят четыре признанных эксперта в сфере экономики и инвестиций из США и Европы.
2026-03-26T17:56:00+03:00
2026-03-26T17:56:00+03:00
пресс-релизы
пресс-релизы
Пресс-релизы

Эксперты из США и Европы выступят на конференции "ТОЛК-2026"

МОСКВА, 26 мар - Т-Банк. На форуме-интенсиве "ТОЛК-2026", который пройдет с 1 по 4 апреля, выступят четыре признанных эксперта в сфере экономики и инвестиций из США и Европы.
Мероприятие включает деловой "ТОЛК ФОРУМ: Экономика. Технологии. Человек" с участием ключевых фигур российского финансового рынка, образовательный онлайн-интенсив для всех россиян и профессиональную конференцию для трейдеров и инвесторов "ТОЛК ПРО".
На конференции "ТОЛК ПРО", которая состоится 4 апреля, зарубежные эксперты поделятся с участниками стратегиями, глобальным взглядом на рынки и тем, как искусственный интеллект меняет экономику.
Среди спикеров: основатель необанка Moven, консультант компаний из списка Fortune 500 и правительств по вопросам внедрения ИИ, автор книги "Банк 4.0" Бретт Кинг. На "ТОЛК-2026" спикер расскажет о том, как ИИ, дополненная реальность и автоматизация трансформируют экономику, банкинг и повседневную жизнь в ближайшие 20 лет.
Экс-министр экономики Греции, визионер, идеолог концепции "технофеодализма" Янис Варуфакис представит свой взгляд на будущее.
Кроме того, в форуме примет участие автор серии книг "Маги рынка", управляющий и эксперт по инвестиционным фондам и фьючерсам Джек Швагер. На "ТОЛК ПРО" Швагер расскажет, как системно обыгрывать рынки, преодолевать эмоциональные ловушки в торговле, как отличить хорошую сделку от плохой и правильно выбрать момент для входа.
Также среди выступающих – южноафриканская футурист-экономист, партнер компании Flux Trends, автор книги "ИИ Апокалипсис" Бронвин Уильямс. Уильямс – эксперт по искусственному интеллекту на стыке технологий и потребительского поведения. Она объясняет, как ИИ меняет ценность работы и свободу человека и как сохранить смысл в эпоху автоматизации.
Всего в рамках "ТОЛК ПРО" планируются выступления более 25 спикеров. Программа сфокусирована на практических стратегиях торговли, инвестиционных идеях и макроэкономических трендах. Участников ждут девять часов живых выступлений экспертов, детальный разбор реальных сделок, нетворкинг с профессионалами финансового рынка, а также практические задания и материалы спикеров на образовательной платформе "ТОЛК".
Мероприятие пройдет 4 апреля в Москве. Для участников из других городов будет организована онлайн-трансляция на образовательной платформе "ТОЛК".
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
