В Свердловской области частные клиники отказались от проведения абортов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар - РИА Новости. Частные медицинские клиники Свердловской области отказались от проведения абортов, процедура отныне будет проводиться только в государственных медучреждениях, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

"Да", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, действительно ли все свердловские частные клиники отказались от проведения абортов.

Он уточнил, что теперь аборты будут делать исключительно в государственных медорганизациях.