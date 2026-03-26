Клепиков: белгородские депутаты внесли изменения в бюджет региона

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы утвердили изменения доходных и расходных частей бюджета региона, сообщил председатель регпарламента Юрий Клепиков.

Он рассказал, что решение было принято на заседании Белгородской областной Думы, оно состоялось в четверг.

Так, согласно внесенным изменениям, в 2026 году поступления в бюджет составят порядка 164,9 миллиарда рублей, а расходы – 182,2 миллиарда рублей.

Помимо этого, было принято решение о назначениях на должности председателя Контрольно-счетной палаты Белгородской области и его заместителя. Депутаты областной Думы единогласно утвердили председателем Евгения Петрова, а его заместителем – Елену Пентковскую.

Кроме этого, в рамках заседания заслушали годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты, а также отчет начальника регионального управления министерства внутренних дел Виталия Власова. Вопросы вызвали бурное обсуждение среди коллег, подчеркнул Клепиков.

Председатель областной Думы отметил эффективность работы обеих ведомств.