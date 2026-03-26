Клепиков: белгородские депутаты внесли изменения в бюджет региона
2026-03-26T15:42:00+03:00
https://ria.ru/20260316/podderzhka-2081012059.html
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы утвердили изменения доходных и расходных частей бюджета региона, сообщил председатель регпарламента Юрий Клепиков.
Он рассказал, что решение было принято на заседании Белгородской областной Думы, оно состоялось в четверг.
Так, согласно внесенным изменениям, в 2026 году поступления в бюджет составят порядка 164,9 миллиарда рублей, а расходы – 182,2 миллиарда рублей.
Помимо этого, было принято решение о назначениях на должности председателя Контрольно-счетной палаты Белгородской области и его заместителя. Депутаты областной Думы единогласно утвердили председателем Евгения Петрова, а его заместителем – Елену Пентковскую.
Кроме этого, в рамках заседания заслушали годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты, а также отчет начальника регионального управления министерства внутренних дел Виталия Власова. Вопросы вызвали бурное обсуждение среди коллег, подчеркнул Клепиков.
Председатель областной Думы отметил эффективность работы обеих ведомств.
"Благодаря грамотной организации работы, высокой квалификации сотрудников достигнуты значимые результаты как в сфере обеспечения правопорядка, так и в области контроля за расходованием бюджетных средств. Выражаю искреннюю признательность коллективам ведомств за добросовестный труд на благо наших жителей", – написал Клепиков в своем телеграм-канале.