Рейтинг@Mail.ru
Клепиков: белгородские депутаты внесли изменения в бюджет региона
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
15:42 26.03.2026 (обновлено: 16:01 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/klepikov-2083071012.html
Клепиков: белгородские депутаты внесли изменения в бюджет региона
Депутаты Белгородской областной Думы утвердили изменения доходных и расходных частей бюджета региона, сообщил председатель регпарламента Юрий Клепиков. РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T15:42:00+03:00
2026-03-26T16:01:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2083068811_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5debc5aa878064bbf6dae6694bfb493e.jpg
https://ria.ru/20260316/podderzhka-2081012059.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2083068811_119:0:1256:853_1920x0_80_0_0_2959211fd8c6de408b3b77571cb36b4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : пресс-служба Белгородской областной ДумыПредседатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© Фото : пресс-служба Белгородской областной Думы
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы утвердили изменения доходных и расходных частей бюджета региона, сообщил председатель регпарламента Юрий Клепиков.
Он рассказал, что решение было принято на заседании Белгородской областной Думы, оно состоялось в четверг.
Так, согласно внесенным изменениям, в 2026 году поступления в бюджет составят порядка 164,9 миллиарда рублей, а расходы – 182,2 миллиарда рублей.
Помимо этого, было принято решение о назначениях на должности председателя Контрольно-счетной палаты Белгородской области и его заместителя. Депутаты областной Думы единогласно утвердили председателем Евгения Петрова, а его заместителем – Елену Пентковскую.
Кроме этого, в рамках заседания заслушали годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты, а также отчет начальника регионального управления министерства внутренних дел Виталия Власова. Вопросы вызвали бурное обсуждение среди коллег, подчеркнул Клепиков.
Председатель областной Думы отметил эффективность работы обеих ведомств.
"Благодаря грамотной организации работы, высокой квалификации сотрудников достигнуты значимые результаты как в сфере обеспечения правопорядка, так и в области контроля за расходованием бюджетных средств. Выражаю искреннюю признательность коллективам ведомств за добросовестный труд на благо наших жителей", – написал Клепиков в своем телеграм-канале.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала