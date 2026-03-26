Над Курской областью за сутки сбили 42 украинских беспилотника

КУРСК, 26 мар - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбито 42 украинских беспилотника, семь раз ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.