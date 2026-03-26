Над Курской областью за сутки сбили 42 украинских беспилотника

КУРСК, 26 мар - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбито 42 украинских беспилотника, семь раз ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 25 марта до 07.00 26 марта сбито 42 вражеских беспилотника различного типа. Семь раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн на платформе Max.
Он добавил, что 12 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в поселке Коренево Кореневского района полностью сгорел магазин. Вблизи села Кострова Рыльского района поврежден автомобиль в результате падения обломков БПЛА. В деревне Новоивановка поврежден фасад, забор и остекление в доме. В селе Калиновка Хомутовского района поврежден автомобиль", - сообщил глава региона.
Уточняется, что погибших и пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
