22:08 26.03.2026
США не просчитали все варианты развития ситуации в Иране, заявили в Госдуме
в мире
иран
сша
израиль
андрей картаполов
госдума рф
корпус стражей исламской революции
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки рассчитывали на быструю победу в конфликте с Ираном, так как привыкли всего добиваться с легкостью, и не просчитали все возможные варианты развития ситуации, ввязавшись в затяжной конфликт, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"США рассчитывали на быструю и легкую победу, но ввязались в затяжной конфликт, планировали расшатать и разрушить общественный и политический строй в Иране, но только еще больше его укрепили и консолидировали иранское общество", - сказал Картаполов "Парламентской газете".
По его мнению, это говорит о том, что США "привыкли всего добиваться с легкостью, забыли уроки Вьетнама и не вынесли никаких уроков из войны в Афганистане", а также "не просчитали все возможные варианты развития ситуации". По словам главы думского комитета, шансы на дипломатическое урегулирование конфликта на данный момент пока не очень велики.
"Иран ни на кого не нападал, а его активно бомбят, уничтожают его промышленность, его инфраструктуру... И, естественно, Иран сейчас выдвигает встречные условия: признать неправоту американцев, возместить нанесенный ущерб. И только после этого садиться уже о чем-то предметно разговаривать. Но США на эти условия идти не готовы... Нет дипломатического разрешения, но и военного тоже нет", - пояснил он.
По словам Картаполова, у руководства США сформировалось мнение, "что Иран находится на последнем издыхании, что стоит убрать его руководство, как все там разбегутся в разные стороны", но в итоге получилось с точностью до наоборот.
"Ну и, конечно, нельзя не отдать должное упорству и героизму вооруженных сил самого Ирана, Корпусу стражей исламской революции. Несмотря на то, что США и Израиль сейчас добились даже не превосходства, а полного господства в воздухе, сопротивление продолжается. И вполне эффективное: наносятся удары, противники несут тяжелые потери", - подчеркнул парламентарий.
По его словам, текущий конфликт создает угрозу для всей мировой безопасности, первый аспект которой - экономический.
"Ормузский пролив, вокруг которого сейчас разворачивается самое напряженное противостояние, является отнюдь не только каналом поставки энергоносителей. Это важнейший логистический коридор, через который множество стран получает жизненно необходимые товары... И когда эти страны начнут понимать, что дальнейшее затягивание конфликта серьезным образом сказывается на их экономике и благосостоянии, они начнут принимать определенные меры", - уточнил Картаполов.
Второй аспект, как пояснил политик, - последствия самой военной операции.
"Ведь если предположить, что США и Израиль добьются своего, что в Иране рухнет общественно-политический строй, возникает закономерный вопрос: куда пойдут десятки миллионов беженцев? Наверное, в приграничные государства, а потом и дальше. Вряд ли в этом заинтересована Турция, вряд ли в этом заинтересован Азербайджан, например", - отметил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
