Карпов назвал два важных фактора для Есипенко на турнире претендентов

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Двенадцатый чемпион мира по классическим шахматам Анатолий Карпов заявил РИА Новости, что уверенность в своих силах и психологическая устойчивость помогут россиянину Андрею Есипенко успешно выступить на предстоящем турнире претендентов на мировую корону.
Соревнование с участием восьми кандидатов на матч с чемпионом мира пройдет на Кипре в период с 29 марта по 15 апреля. На турнире выступят Есипенко, Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба - США), Аниш Гири (Нидерланды), Маттиас Блюбаум (Германия), Вэй И (Китай), Жавохир Синдаров (Узбекистан) и Рамешбабу Прагнанандха (Индия). Действующим чемпионом мира является индиец Гукеш Доммараджу.
"По-моему, Андрею Есипенко не занимать уверенности в себе. Но все равно на этом сложном турнире она ему не помешает. Как и связанная с ней психологическая устойчивость. Эти два фактора позволят ему выступить более успешно", - сказал Карпов.
"Фабиано Каруана уже играл матч на первенство мира (в 2018 году с норвежцем Магнусом Карлсеном - прим. ред.), так что он является одним из главных фаворитов в борьбе за первое место", – отметил собеседник агентства.