Карпин объяснил, почему не вызвал Кривцова и Соболева

КРАСНОДАР, 26 мар – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов и нападающий "Зенита" Александр Соболев не получили вызов в сборную России по футболу на мартовские товарищеские матчи, так как поздно заявили о себе, сообщил журналистам главный тренер команды Валерий Карпин.