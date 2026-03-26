Карпин объяснил, почему не вызвал Кривцова и Соболева
Футбол
Футбол
 
20:52 26.03.2026
Карпин объяснил, почему не вызвал Кривцова и Соболева
Карпин объяснил, почему не вызвал Кривцова и Соболева

КРАСНОДАР, 26 мар – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов и нападающий "Зенита" Александр Соболев не получили вызов в сборную России по футболу на мартовские товарищеские матчи, так как поздно заявили о себе, сообщил журналистам главный тренер команды Валерий Карпин.
"Согласен, что Кривцов хорошо провел последние два матча. Соболев тоже два последних матча провел очень прилично. Начали играть они 8 марта, а мы дали уже расширенный вызов. Если они продолжат так же, в июне будут вызваны. Они заявили о себе чуть позже", - сказал Карпин на пресс-конференции.
Расширенный состав сборной был объявлен 11 марта. Начиная с 8 марта Соболев отличился голом в каждом из трех матчей чемпионата и отметился голевой передачей, Кривцов забил мяч и отдал результативный пас.
В марте сборная России проведет два товарищеских матча. 27 марта национальная команда примет в Краснодаре сборную Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге сыграет с командой Мали.
