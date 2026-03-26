Капитан танкера, атакованного в Черном море, сообщил о взрывах после удара

СТАМБУЛ, 26 мар - РИА Новости. Капитан атакованного в Черном море танкера сообщил о как минимум 4-5 взрывах после удара, выяснило РИА Новости из записи переговоров между капитаном судна и береговой охраной.

"Мы подверглись нападению, в машинное отделение поступает вода. Произошло четыре-пять взрывов.... экстренно запрашиваем помощь, у нас на борту 140 тысяч тонн нефти", - говорит капитан судна в записи, опубликованной турецкими СМИ.

При этом он не смог уточнить, идет ли речь об атаке БПЛА или катера.

Танкер ALTURA был атакован в Черном море вероятнее всего не БПЛА, а безэкипажным катером, причем удар нанесен намеренно по машинному отделению, заявил в четверг министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Ранее турецкие СМИ сообщили, что неизвестные БПЛА атаковали следовавший из РФ танкер ALTURA в Черном море у берегов Турции, судно повреждено, экипаж запросил помощь. Судно перевозит 140 тысяч тонн нефти, утверждают СМИ.