Капитан танкера, атакованного в Черном море, сообщил о взрывах после удара
Капитан атакованного в Черном море танкера сообщил о как минимум 4-5 взрывах после удара, выяснило РИА Новости из записи переговоров между капитаном судна и... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T12:29:00+03:00
СТАМБУЛ, 26 мар - РИА Новости. Капитан атакованного в Черном море танкера сообщил о как минимум 4-5 взрывах после удара, выяснило РИА Новости из записи переговоров между капитаном судна и береговой охраной.
"Мы подверглись нападению, в машинное отделение поступает вода. Произошло четыре-пять взрывов.... экстренно запрашиваем помощь, у нас на борту 140 тысяч тонн нефти", - говорит капитан судна в записи, опубликованной турецкими СМИ.
При этом он не смог уточнить, идет ли речь об атаке БПЛА или катера.
Танкер ALTURA был атакован в Черном море
вероятнее всего не БПЛА, а безэкипажным катером, причем удар нанесен намеренно по машинному отделению, заявил в четверг министр транспорта и инфраструктуры Турции
Абдулкадир Уралоглу. Ранее турецкие СМИ сообщили, что неизвестные БПЛА атаковали следовавший из РФ
танкер ALTURA в Черном море у берегов Турции, судно повреждено, экипаж запросил помощь. Судно перевозит 140 тысяч тонн нефти, утверждают СМИ.
Из данных на порталах отслеживания судоходства следует, что 274-метровый танкер под флагом Сьерра-Леоне
прибыл в Турцию из Новороссийска
.