23:12 26.03.2026
Каллас заявила, что обеспокоена давлением США на Киев по вопросу территорий
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что крайне обеспокоена давлением США на Украину по вопросу территориальных уступок в Донбассе. РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T23:12:00+03:00
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Каллас заявила, что обеспокоена давлением США на Киев по вопросу территорий

Каллас: ЕС обеспокоен давлением США на Украину по территориальным уступкам

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
БРЮССЕЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что крайне обеспокоена давлением США на Украину по вопросу территориальных уступок в Донбассе.
Ранее Зеленский заявил, что США ставят вывод ВСУ из Донбасса в качестве условия для предоставления Украине гарантий безопасности.
"Конечно, это (давление США – ред.) нас беспокоит. Мы наблюдаем это уже в течение года… Это, очевидно, ошибка. Речь, безусловно, идёт об обычной российской стратегии - требовать то, что ей никогда не принадлежало. Именно поэтому мы предостерегаем от этой ловушки", - сказала она журналистам перед встречей глав МИД стран ЕС.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
