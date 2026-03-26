Каллас предложила использовать российские активы для финансирования Киева

БРЮССЕЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас предложила вернуться к вопросу об использовании российских активов для финансирования Украины в случае дальнейшей блокировки Венгрией кредита ЕС Киеву.
"Вы правы, отмечая, что этот кредит на 90 миллиардов был альтернативой использованию замороженных активов. Поэтому, если кредит не будет предоставлен, нам следует перейти к плану А, который предусматривает использование российских замороженных активов. Важно, чтобы Украина получила финансирование", - сказала она в интервью агентству Блумберг.
Каллас признала, что Украине остро необходим кредит в 90 миллиардов евро, заблокированный Венгрией.
"И это также вопрос европейской надежности. Работа продолжается, и, надеюсь, решения еще есть. Мы также прорабатываем альтернативные варианты", - добавила она.
Решение о предоставлении Украине невыгодного для стран ЕС кредита на 90 миллиардов евро под гарантии европейского бюджета было принято в конце декабря прошлого года на саммите ЕС. Тогда же Бельгия заблокировала предложение об использовании для этих целей хранящихся в королевстве в депозитарии Euroclear замороженных суверенных активов России.