Каллас предложила использовать российские активы для финансирования Киева
22:51 26.03.2026
Каллас предложила использовать российские активы для финансирования Киева
Каллас предложила использовать российские активы для финансирования Киева

Каллас: ЕС может использовать активы РФ в случае блокировки кредита Киеву

БРЮССЕЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас предложила вернуться к вопросу об использовании российских активов для финансирования Украины в случае дальнейшей блокировки Венгрией кредита ЕС Киеву.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС Киеву на 90 миллиардов евро, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
"Вы правы, отмечая, что этот кредит на 90 миллиардов был альтернативой использованию замороженных активов. Поэтому, если кредит не будет предоставлен, нам следует перейти к плану А, который предусматривает использование российских замороженных активов. Важно, чтобы Украина получила финансирование", - сказала она в интервью агентству Блумберг.
Каллас признала, что Украине остро необходим кредит в 90 миллиардов евро, заблокированный Венгрией.
"И это также вопрос европейской надежности. Работа продолжается, и, надеюсь, решения еще есть. Мы также прорабатываем альтернативные варианты", - добавила она.
Решение о предоставлении Украине невыгодного для стран ЕС кредита на 90 миллиардов евро под гарантии европейского бюджета было принято в конце декабря прошлого года на саммите ЕС. Тогда же Бельгия заблокировала предложение об использовании для этих целей хранящихся в королевстве в депозитарии Euroclear замороженных суверенных активов России.
 
