Каллас предложила использовать российские активы для финансирования Киева

БРЮССЕЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас предложила вернуться к вопросу об использовании российских активов для финансирования Украины в случае дальнейшей блокировки Венгрией кредита ЕС Киеву.

"И это также вопрос европейской надежности. Работа продолжается, и, надеюсь, решения еще есть. Мы также прорабатываем альтернативные варианты", - добавила она.