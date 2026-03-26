Израиль применил боеприпасы с фосфором при ударах по югу Ливана, пишут СМИ

БЕЙРУТ, 26 мар - РИА Новости. Израильская артиллерия нанесла удары по восьми населенным пунктам юга Ливана боеприпасами с фосфором, пишет ливанское национальное агентство NNA.
"Вражеский артиллерийский обстрел с применением фосфорных боеприпасов наносится по приграничным деревням на фоне передвижений сил противника — в Дейр-Срияне, Кантаре и Тайбе, а также в Яхмар аш-Шкиф, Заутр, Фруне, Гандурии и Бурдж-Калавие", - говорится в сообщении.
Применение фосфорных боеприпасов в зоне боевых действий запрещено международным правом. Согласно нормам ООН и МККК, использование зажигательного оружия против гражданского населения или в населённых пунктах недопустимо. Это закреплено в Конвенции о конкретных видах обычного оружия, которая запрещает атаки, способные причинить чрезмерные страдания людям. Применение фосфора может вызывать тяжёлые ожоги и пожары, поэтому его использование против мирных жителей квалифицируется как нарушение международного гуманитарного права и рассматривается как потенциальное военное преступление.