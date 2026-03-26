Израиль зафиксировал четвертый за два часа ракетный обстрел из Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четвертый раз за два часа зафиксировала пуски ракет со стороны Ирана и активировала системы ПВО, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Как убедился корреспондент РИА Новости, в Тель-Авиве утром уже дважды звучала воздушная тревога и были слышны хлопки от работы ПВО. Тревога была активирована также в десятках городах центральной части страны, включая Иерусалим.
СМИ сообщали о падении обломков в нескольких районах. Пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что в результате падения обломков шесть человек пострадали в арабском городе Кфар-Касем в центральной части Израиля.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.