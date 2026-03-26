В Марий Эл открылась выставка о Куликовской битве

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы", посвященный событиям Куликовской битвы, представили на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле, сообщает Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева.
Как отметили организаторы, выставка рассказывает о событиях, предшествовавших сражению, политико-экономической ситуации на Руси и в Золотой Орде, а также о жизни и военно-политической карьере князя Дмитрия Донского.
© Фото : Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. ЕвсееваПередвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле
"Для нас приезд "Куликова поля" — значимое событие, и мы очень рады началу нашего сотрудничества. Мы принимаем не просто выставку, а целый выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы", благодаря которому жители нашего региона увидят русского и ордынского воинов, доспехи и оружие 13-15 веков, фрагменты конского снаряжения", — рассказала заведующая отделом археологии Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева Светлана Курочкина.
Представление таких проектов в разных уголках страны являются важной миссией для "Куликова поля", пояснила замдиректора по культурно-просветительной деятельности музея-заповедника Кристина Столярова, поскольку далеко не все жители могут посетить легендарное место сражения.
"Выставка — интерактивная, она содержит инклюзивные компоненты. Это тактильные станции, которые позволяют посетителям с разными возможностями соприкоснуться с историей сражения, с историей Средневековья. Кроме того, она включает в себя образовательные компоненты. Мы понимаем, что в регионах подавляющее большинство посетителей — это школьные группы, поэтому нам важно, чтобы им было не только познавательно, но и интересно", — отметила она.
Выставочный проект подготовлен государственным военно-историческим и природным музеем-заповедником "Куликово поле" для популяризации одного из важнейших событий российской истории — Куликовской битвы, состоявшейся 21 сентября 1380 года.