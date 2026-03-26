В Марий Эл открылась выставка о Куликовской битве

Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле

© Фото : Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы", посвященный событиям Куликовской битвы, представили на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле, сообщает Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева.

Как отметили организаторы, выставка рассказывает о событиях, предшествовавших сражению, политико-экономической ситуации на Руси и в Золотой Орде, а также о жизни и военно-политической карьере князя Дмитрия Донского.

© Фото : Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле © Фото : Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле

"Для нас приезд "Куликова поля" — значимое событие, и мы очень рады началу нашего сотрудничества. Мы принимаем не просто выставку, а целый выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы", благодаря которому жители нашего региона увидят русского и ордынского воинов, доспехи и оружие 13-15 веков, фрагменты конского снаряжения", — рассказала заведующая отделом археологии Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева Светлана Курочкина.

Представление таких проектов в разных уголках страны являются важной миссией для "Куликова поля", пояснила замдиректора по культурно-просветительной деятельности музея-заповедника Кристина Столярова, поскольку далеко не все жители могут посетить легендарное место сражения.

© Фото : Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле © Фото : Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева 1 из 6 © Фото : Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле © Фото : Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева 2 из 6 © Фото : Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле © Фото : Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева 3 из 6 © Фото : Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле © Фото : Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева 4 из 6 © Фото : Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле © Фото : Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева 5 из 6 © Фото : Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле © Фото : Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева 6 из 6 Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле © Фото : Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева 1 из 6 Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле © Фото : Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева 2 из 6 Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле © Фото : Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева 3 из 6 Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле © Фото : Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева 4 из 6 Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле © Фото : Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева 5 из 6 Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле © Фото : Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева 6 из 6

"Выставка — интерактивная, она содержит инклюзивные компоненты. Это тактильные станции, которые позволяют посетителям с разными возможностями соприкоснуться с историей сражения, с историей Средневековья. Кроме того, она включает в себя образовательные компоненты. Мы понимаем, что в регионах подавляющее большинство посетителей — это школьные группы, поэтому нам важно, чтобы им было не только познавательно, но и интересно", — отметила она.