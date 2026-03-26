Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/istoriya-2082863078.html
В Марий Эл открылась выставка о Куликовской битве
Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы", посвященный событиям Куликовской битвы, представили на площадке музея истории и археологии в РИА Новости, 26.03.2026
общество
культура
куликово поле (заповедник)
история
русское поле
русское поле (музей)
социальный навигатор
что не найдешь в учебнике
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082916072_0:0:3095:1740_1920x0_80_0_0_87080a3b3706c711fcdeeac83db30d8e.jpg
https://ria.ru/20260322/nauka-2082006266.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082916072_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3c2e9f26d2fd2dd5f13305e6e09ffa35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Марий Эл открылась выставка о Куликовской битве

© Фото : Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. ЕвсееваПередвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле
© Фото : Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Передвижной выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы", посвященный событиям Куликовской битвы, представили на площадке музея истории и археологии в Йошкар-Оле, сообщает Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева.
Как отметили организаторы, выставка рассказывает о событиях, предшествовавших сражению, политико-экономической ситуации на Руси и в Золотой Орде, а также о жизни и военно-политической карьере князя Дмитрия Донского.
"Для нас приезд "Куликова поля" — значимое событие, и мы очень рады началу нашего сотрудничества. Мы принимаем не просто выставку, а целый выставочный проект "Куликово поле. Поле русской славы", благодаря которому жители нашего региона увидят русского и ордынского воинов, доспехи и оружие 13-15 веков, фрагменты конского снаряжения", — рассказала заведующая отделом археологии Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева Светлана Курочкина.
Представление таких проектов в разных уголках страны являются важной миссией для "Куликова поля", пояснила замдиректора по культурно-просветительной деятельности музея-заповедника Кристина Столярова, поскольку далеко не все жители могут посетить легендарное место сражения.
"Выставка — интерактивная, она содержит инклюзивные компоненты. Это тактильные станции, которые позволяют посетителям с разными возможностями соприкоснуться с историей сражения, с историей Средневековья. Кроме того, она включает в себя образовательные компоненты. Мы понимаем, что в регионах подавляющее большинство посетителей — это школьные группы, поэтому нам важно, чтобы им было не только познавательно, но и интересно", — отметила она.
Выставочный проект подготовлен государственным военно-историческим и природным музеем-заповедником "Куликово поле" для популяризации одного из важнейших событий российской истории — Куликовской битвы, состоявшейся 21 сентября 1380 года.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала