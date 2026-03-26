"Пехотинцы в пути". На Западе раскрыли замысел США против Ирана

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке становится чрезвычайно опасной, заявил американский экономист Джефри Сакс в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Глена Диесена.
"Я думаю, мы движемся по пути эскалации конфликта. Очевидно, что несмотря на значительный прогресс, о котором говорил Трамп, сразу же последовал обстрел Тегерана со стороны Израиля. Иран же нанес ответный ракетный удар. Ни малейшего намека на паузу. Кроме того, мы знаем, что морские пехотинцы уже в пути. Таким образом, ситуация накаляется и становится чрезвычайно опасной", — сказал он.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".