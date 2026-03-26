"Изменил правила игры". Дерзкий шаг Ирана против США поразил Запад

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Блокада Ормузского пролива со стороны Ирана оказалась революционным шагом, заявил геополитический аналитик Пепе Эскобар в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
"Одним движением Иран создал альтернативную платежную систему в самом важном узловом пункте на планете. Иран закрепил нефтяной юань в качестве валюты для пересечения Ормузского пролива. <…> Они добились этого одним движением. Это действительно изменило правила игры", — отметил Эскобар.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".